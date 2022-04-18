Для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів.

Небезпека висадки морських та повітряних десантів російських окупантів на півдні України залишається, як і небезпека ракетних та бомбових ударів по всій території країни.

Про це попереджає головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телеграмі.

"Ситуація на південному напрямку контрольована. Суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається. У зв'язку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, у тому числі за рахунок матеріально-технічної допомоги країн-партнерів", - написав Залужний.

За його словами, сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від можливих спроб противника відновити наступ і знищують ворога у передмісті Херсону.

"Ми не даємо ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя. Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування Збройних сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українським захисникам вдалося усунути безпосередню загрозу столиці України Києву.

"Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів", - зазначив Залужний.

Як відомо, по Львову вдарили чотири ракети. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Три ракети влучили в об’єкт військової інфраструктури - склади, які не використовувались, одна - в будівлю шиномонтажу.

Відомо про сім загиблих та 11 постраждалих. Серед постраждалих - одна дитина.

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