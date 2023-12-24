Останнім часом ворог кидає дуже багато техніки та особового складу.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону розповів, що місто змінюється не по днях, а по годинах, а загальна ситуація на цьому напрямку дуже непроста.

"Дійсно, ситуація дуже непроста на нашому напрямку. Ворог тисне, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Намагаються росіяни виконати поставлені задачі й взяти місто. Дуже багато останнім часом кидають техніки та особового складу. Фіксуємо тисячі мертвих, вибачте, "макак" навколо Авдіївки. Хлопці розповідають й по камерах видно, коли дрони літають", - розповів Барабаш.

За його словами, загарбники намагаються компенсувати свої невдачі на полі бою кількістю обстрілів по позиціях наших воїнів, а також території громади. Лише за минулу добу окупанти завдали по громаді 46 масованих ударів.

Відео дня

"По позиціях звичайно рахується сотнями. Іноді заїжджаючи в місто й перебуваючи там декілька годин - заїжджаєш й картинка одна, а виїжджаєш - вже інша. Місто змінюється не по днях, а годинах", - сказав посадовець.

Водночас триває евакуація місцевого населення. Її часто скасовують, оскільки ворог не цурається бити по дорогах. Станом на сьогодні, 24 грудня, в Авдіївці залишаються 1206 людей. За період загострення на напрямку населений пункт покинули майже 350 людей.

Наразі електропостачання та опалення у місті немає. Крайній раз світло було ще у квітні 2022 року. Енергетики намагались відновити його, однак потрапляли під обстріли ворога.

"Води не було ще до початку повномасштабної війни, а газу з травня 2022 року", - додав голова МВА.

Ситуація в районі Авдіївки

Російські загарбники продовжують атаки на Авдіївському напрямку, попри дощову погоду, і часом вдаються до нестандартних прийомів. Наприклад, нещодавно вони атакували з піхотою на БМП-3, як спочатку здавалося, а потім виявилося, що на броні сидять манекени спеціально щоб відволікти наші вогневі засоби, а сам піхотний підрозділ ворога намагався зайти з іншого фланг.

За даними Генштабу, Сили оборони минулої доби відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

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