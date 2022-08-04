Під удар потрапив Немишлянський район міста.

Російські окупанти в ніч на 4 серпня обстріляли Харків. Загарбники влучили в адміністративну будівлю в Немишлянському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

"Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти в Немишлянський район міста, в адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в результаті обстрілу ніхто не постраждав. Крім того, він вказав, що на місцях влучень обійшлося без пожеж.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов 3 серпня повідомив, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по Харкову та районам області.

На його думку, не маючи успіхів на фронті, окупанти не тільки поширюють фейки, а й від безсилля продовжують терор проти мирних людей.

Хврьков перебуває під постійним вогнем відтоді, як українські захисники відігнали загарбників від міста до околиці області.

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