Російські окупанти продовжують глумитися з українських символів у тимчасово окупованих містах.

На захоплених територіях України російські військові разом із колаборантами продовжують створювати картинку "звільнених" міст для свого пропагандистського телебачення.

Як сьогодні стало відомо, в окупованій Каховці Херсонської області рашисти вирішили зруйнувати символіку та оберіг міста – стелу на в'їзді в місто.

"Прямо зараз рашисти демонтують нашу стелу на в'їзді до міста. Нашу візитівку, нашу символіку, наш оберіг. Але після перемоги ми її обов‘язково відновимо! Ще кращу, ще величнішу", – повідомили у Каховській міській територіальній громаді.

Також у спільноті опублікували фото, як окупанти глумляться над символікою України.

Міста та села Херсонщини живуть під контролем російських окупантів ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

Раніше УНІАН вже писав, що у Херсоні розпочали мовлення російські пропагандистські канали. Зокрема, запрацювали "Перший канал", "Росія 1", "Росія 24", НТВ та інші пропагандистські канали.

Вас також можуть зацікавити новини: