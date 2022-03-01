Становище важке, але українські захисники тримаються на своїх позиціях.

Вранці УНІАН писав про ситуацію в Донецькій області і, зокрема, Маріуполі. А зараз надійшла оновлена інформація про стан справ у місті.

На акаунті Маріупольської міської ради на Facebook з'явилося повідомлення, що в результаті військового теракту з боку Російської Федерації постраждали кілька житлових будинків на бул. Шевченка і в Лівобережному районі. Під обстріл також потрапила школа №16 і КП "Комунальник". Вороги хочуть паралізувати Маріуполь і не дати відновити електрику, воду і тепло.

"Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відіб'ємо і зараз. Виженемо з нашої землі окупантів, які вбивають мирне населення наших міст. Це нелюдський, жорстокий та неймовірно підлий вчинок. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо", — заявив мер Маріуполя

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.

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