Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що війна в Україні триватиме довго.

Про це він заявив на брифінгу після засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-4"), яке проходило у віртуальному форматі.

"Сьогодні 147-й день після початку російського вторгнення, незаконного та неспровокованого, широкомасштабного, сильні проти слабких. Ця боротьба, швидше за все, буде тривалим конфліктом", – заявив американський генерал.

Нагадаємо, у США вважають, що Донбас для України ще не втрачений. Воїни ЗСУ продовжують протистояти планам РФ щодо окупації Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін переконаний, що у війні настав критичний момент, але Росія прорахувалася, що протримається довше України на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: