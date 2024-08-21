Близьке до Кремля джерело назвало захід українських сил у Курську область дуже неприємною подією, зазначили журналісти.

Триває війна в Україні, і бої в Курській області між бійцями Збройних сил України та російськими окупантами "можуть тривати кілька місяців".

Таким прогнозом із "Медузою" поділилися російські чиновники. "Близький до уряду співрозмовник уточнює: ця оцінка "досить оптимістична - якщо все вийде", - з'ясували журналісти.

Співрозмовник, близький до Кремля, сказав виданню, що "сам захід (українських воїнів, - Ред.) на територію РФ і взяття під контроль сіл - це подія нова, і подія дуже неприємна. "Спочатку було незрозуміло, якими силами зайшли, на який термін це. Зараз розуміння є, це завжди легше. До обласних центрів далеко...", - додало джерело.

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Важливі новини щодо операції в Курській області - що повідомлялося

На початку серпня ЗСУ почали наступати на Курщині та вже взяли під контроль понад 90 російських населених пунктів. На звільненій території українська сторона створила військову комендатуру.

Видання Forbes писало, що українські воїни з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади під час штурму сала Мала Локня могли взяти в оперативне оточення частини російської 18-ї мотострілецької дивізії.

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