Чи справді війна в Україні скоро закінчиться: в ISW пояснили натяки Путіна

Російський лідер Володимир Путін натякнув, що війна в Україні може скоро закінчитися, проте поки що немає жодних ознак того, що Росія має намір завершити конфлікт. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

В ISW зазначають, що на пресконференції 9 травня Путін відповів на запитання про ймовірну участь Заходу в недавніх українських ударах на великі відстані по Росії, заявивши, що "це питання добігає кінця". При цьому російські державні ЗМІ подали цю заяву так, ніби він сказав, що війна в Україні "наближається до кінця", незважаючи на те, що Путін не дав жодних вказівок на те, що він має намір припинити війну, зазначають аналітики.

В ISW звертають увагу, що Путін також пояснив відсутність військової техніки на параді тим, що російські війська повинні "зосередитися на остаточному розгромі України", і це сигналізує про те, що Росія, як і раніше, віддана своїм максималістським цілям капітуляції українського уряду.

Путін також повторив свою попередню вимогу про те, щоб будь-яка двостороння зустріч із президентом України Володимиром Зеленським відбулася в Москві, і натякнув, що він не зустрічатиметься із Зеленським за кордоном для мирних переговорів.

Як пояснюють аналітики, схоже, що всі ці заяви орієнтовані на росіян, щоб заспокоїти їхнє невдоволення.

"Ймовірно, Кремль грає на почуттях своєї внутрішньої аудиторії, яка все більше відчуває наслідки більш ніж чотирирічної війни та нездатності Росії відбити українські удари на великі відстані", – підкреслюють в ISW.

NYT пише, що попри заяви Кремля про "неминучу перемогу" у війні з Україною, російська армія фактично загрузла на фронті. Російські війська досі не можуть вирішити ключову проблему сучасної війни: як здійснювати масштабні прориви в умовах тотального домінування дронів на полі бою.

А Kyiv Independent зазначає, що якщо лінія фронту залишиться стабільною, тоді як російські втрати не приноситимуть результатів, це може ознаменувати початок нової фази війни. Путіну доведеться обирати: або посилити мобілізацію, не отримавши чіткого шляху вперед на полі бою. Або він міг би згорнути свої військові цілі, припинити вимоги до Києва щодо передачі нових територій і погодитися на припинення вогню.

