Олексій Арестович дав свій прогноз щодо постачання ракет ATACMS в Україну.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович впевнений в тому, що США нададуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS.

Про це він заявив в ході прямого ефіру з Марком Фейгіним.

"Всі ці заяви "сьогодні ми вам не дамо" - ми це все чули. І авіацію нам не давали, а тепер льотчики наші вчаться. Сьогодні не дають, завтра знову не дають, а післязавтра – бац, і воно вже прилетіло по цілі", - сказав він.

Він зазначив, що всі повідомлення про постачання нового озброєння в Україну означають, що вони "вже тиждень стріляють щосили", хоча перед цим були суцільні спростування.

"У військовій справі добре, коли воно вже стрельнуло і влучило, а через тиждень оголосили. Бо буде поставлено завдання на перешкоджання дипломатичними засобами, інформаційними, службістськими, військовими", - пояснив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США не надаватимуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS.

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