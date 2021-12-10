Байден підтримав ініціативи, які Україна висунула в ТКГ.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначає, що Сполучені Штати Америки вирішили бути "активним учасником" мирного врегулювання в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Відповідаючи на запитання, чи обговорювали президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський долучення США до Нормандського формату, Єрмак наголосив: "Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що Сполучені Штати прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це буде відбуватися - це буде залежати від багатьох обставин. Це може бути паралельний трек разом з Нормандським форматом. Тому що, безумовно, треба це поважати, тому що наші партнери - і Німеччина, і Франція - протягом цих років дуже багато зробили".

Також Андрій Єрмак заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримав ініціативи, які Україна висунула в Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі.

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"Байден дуже привітав українські ініціативи, які, на жаль, під час триденного засідання Тристоронньої контактної групи не знайшли підтримки від учасників Тристоронньої контактної групи. Але ми продовжимо цю роботу. Ми хочемо, щоб ми мали ці результати, напевно, ще до кінця року", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що Україна запропонувала повернутися до режиму повного припинення вогню, якого було досягнуто у 2020 році, але це "на 100% проіснувало декілька місяців, а потім почалися порушення".

Друге - Україна запропонувала відкрити контрольні пункти в'їзду/виїзду "Щастя" та "Золоте".

"Також Україна ще раз надала списки наших людей, по яким ми готові сьогодні до проведення взаємного звільнення. Ми будемо боротися за кожну нашу людину, ми не зупинимося", - сказав Єрмак.

Керівник ОП підсумував: "Президент Байден дуже обізнаний, він чітко назвав всі три українські ініціативи. Тому я вважаю, що ми будемо і далі працювати над цим. Для нас це дуже важливо і це є пріоритет президента".

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Джо Байденом.

Автор: Таня Поляковська