США вважають малоймовірним, що Україна втратила F-16 через 'дружній вогонь', - NYT

Слідчі з обох країн розглядають інші можливі причини, такі як технічна несправність або помилка пілота.

Американські високопосадовці вважають малоймовірним, що український винищувач F-16 збили "дружнім вогнем" з комплексу Patriot. Про це повідомляє газета New York Times з посиланням на анонімні джерела серед офіційних осіб США.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту, враховуючи версію про так званий "дружній вогонь". Водночас два неназваних американських посадовці заявили NYT, що "дружній вогонь", ймовірно, не був причиною трагедії. Слідчі з обох країн розглядають інші можливі причини, такі як технічна несправність або помилка пілота.

Україна втратила F-16

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня загинув український військовий льотчик Олексій Месь із позивним Moonfish ("Риба-Місяць"). Саме Moonfish був одним із двох українських пілотів, які активно особисто лобіювали на Заході поставку Україні F-16.

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Спочатку американське видання The Wall Street Journal повідомило, що в Україні розбився один із 6 літаків F-16, переданих союзниками кілька тижнів тому. Зазначалось, що аварія сталася під час відбиття масованої ракетної атаки росіян 26 серпня. Але видання написало, що літак не був збитий ворожою ППО.

Пізніше Генштаб ЗСУ поінформував, під час атаки загинув український пілот. Як зазначалось, він успішно знищив чотири російські ракети і готувався знищити наступну ціль, коли зв'язок з ним було втрачено.

Наразі створена спеціальна комісія, яка розслідує падіння літака. У її складі також американські фахівці. Розслідування катастрофи F-16 може тривати місяць, оскільки фахівці будуть скрупульозно вивчати всі записи та інші засоби контролю, які мали зберегтися, розповів полковник ВПС України, льотчик-випробувач 1-го класу Олександр Лиходід.

Він наголосив, що пілот, який загинув в катастрофі з F-16, був одним із найкращих льотчиків, командиром ескадрильї.

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