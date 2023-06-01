Єдиним "результатом", якого досяг ворог, стала смерть цивільних.

Під час нічної атаки по Києву російські окупанти застосували 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К" загальною вартістю 17 мільйонів доларів, повідомляє Military Media Center.

"Одна ракета "Іскандер-М" коштує до 2 мільйонів доларів США, вартість ракети "Іскандер-К" складає до 1 мільйона доларів США. Тобто російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю України викинули до 17 мільйонів доларів. І єдиним "результатом", якого вони досягли, стала смерть української дитини від уламків боєприпасу! У Міжнародний день захисту дітей!", – інформує медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.

Атака на Київ в ніч на 1 червня - що відомо

В ніч на 1 червня, у міжнародний День захисту дітей, російські загарбники завдали зухвалого удару по українській столиці.

Відео дня

Як повідомляли у Повітряних силах, цієї ночі ворог запустив по Києву та області сім балістичних ракет та три крилаті ракети з ОТРК "Іскандер". Запуски відбувалися з прикордонної Брянської області РФ.

Внаслідок удару по столиці постраждали понад 10 людей, троє людей – 11-річна дівчинка та її 34-річна мати, 33-річна жінка – загинули внаслідок падіння уламків, не маючи змоги потрапити до укриття. Інцидент розслідує поліція.

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