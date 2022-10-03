У середньому за добу це від 20 до 40 осіб

Прикордонники з початку повномасштабного вторгнення Росії затримали близько 10 тисяч чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб виїхати з України.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ще з перших днів після 24 лютого ми почали фіксувати і, на жаль, продовжуємо фіксувати спроби незаконно перетнути кордон саме чоловіка-українцями. Це і по пунктах пропуску, де можна легально перетинати кордон, але там вони намагаються використати підробні документи, або поза межами пунктів пропуску, по так званій зеленій ділянці кордону, де вони групами або одиночно слідують намагаються перетнути кордон", – зазначив він.

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За словами Демченка, загалом з 24 лютого на пунктах пропуску було виявлено трохи більше 3 тисяч осіб, які використали підробні документи.

"На зеленій ділянці кордону затримано більше 6 тисяч осіб, які у незаконний спосіб намагалися залишити межі країни. У середньому за добу це від 20 до 40 осіб - і по пунктах пропуску, і по зеленій ділянці", – сказав він.

Обмеження на виїзд чоловіків за кордон під час війни: які правила в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжили воєнний стан до 21 листопада 2022 року.

В умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

За словами президента Володимира Зеленського, скасування обмежень на виїзд з України для чоловіків 18-60 років без військового досвіду і частково придатних до військової служби відбудеться після закінчення воєнного стану.

З 1 вересня 2022 року Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон на строк до 7 днів не більше 10 працівників експортоорієнтованих компаній, у яких середня заробітна плата не менше 20 тисяч грн та відсутня заборгованість із податків та зборів перед бюджетом.

Після запровадження воєнного стану прикордонники викрили понад 700 чоловіків, у яких були довідки про непридатність до військової служби з ознаками підробки.

У ДПСУ нагадали, що за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) передбачене позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. А за використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ) передбачений штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

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