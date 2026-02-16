Як блокування Starlink вплине на весняний наступ РФ: експерт поділився прогнозом

Жмайло розповів, що зараз російські окупанти тягнуть свої аналоги, але їхні супутники є набагато вищими, а стабільність сигналу гірша.

Росіяни різко опинилися без зв'язку, незважаючи на те, що в 2023-2024 роках начштабу окупаційної армії Герасимов намагався налагодити альтернативну систему зв'язку, без Starlink, розповів в інтерв'ю Oboz.ua виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Він додав, що все одно технологічний прогрес взяв верх, оскільки росіянам було зручно.

"Є Starlink, є Telegram – можна координувати удари і дії штурмових груп. Це було доволі зручно. І ось усе різко обірвалося", - зазначив Жмайло.

Він додав, що наразі росіяни тягнуть свої аналоги, але їхні супутники є набагато вищими, відповідно зв'язок, стабільність сигналу набагато гірші.

"Десь вони тягнуть оптоволокно, десь розгортають супутникові антени, які виглядають як звичайні. Їх неможливо приховати, накрити, як Starlink, обтягнути тканиною, бо в такому разі суттєво падає якість зв'язку. Отже, їх видно", - пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

За його словами, російські Z-воєнкори скаржаться на те, що українські засоби радіоелектронної боротьби ефективні проти цих мереж.

Жмайло розмовів, що ворог також намагається тягнути до передової Wi-Fi-мости, тобто, оптоволокно, але це все більш вразливе за Starlink. Все тому, що антени можна побачити й артилерія може перебити ці комунікації.

Директор Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що Сили оборони України використали проблеми росіян зі зв'язком як шанс контратакувати.

"Росіяни називають це контрнаступом, але це робиться навмисно, адже командири на місцях завжди мають план – захопити, захопити, захопити. Вони спалюють живу силу, але успіхи набагато скромніші. Він них вимагають результат, тому вони домальовують лінію бойового зіткнення набагато західніше", - сказав Жмайло.

Він додав, що потім, коли ця брехня розкривається, міняють командирів, дуже часто ставлять їхніх заступників, які бачили публічне покарання, що сталося з їхніми попередниками. Тоді вони починають ще активніше перемелювати "м'ясо".

За словами Жмайла, українська армія проводить зачистку в сірій зоні.

" У нас є велика кілзона в 15-20 кілометрів. Туди просочуються росіяни – пробігають, десь засідають по норах, по хатах, по підвалах у надії, що до них прийде підкріплення і вони зможуть продовжити штурмові дії. Ці групи поодинокі. Вони атакують по 1-2-3 людини, намагаючись пройти кілзону, бо там їх багато гине. Тому наші сили вирішили цим скористатися, маючи, зокрема, Starlink", - зазначив директор Українського центру безпеки та співпраці.

Що стосується весняного наступу ворога, то все залежатиме, на думку Жмайла, від того, наскільки швидко росіянам вдасться відновити свої спроможності.

"Зимовий період, несприятливі погодні умови, сильні морози, відключення Starlink – все це вплинуло на активність російських військ вздовж лінії бойового зіткнення", - вважає він.

На його думку, якщо Силам оборони України вдасться довести втрати противника до 50 тисяч на місяць, тоді є шанс вистояти.

Відключення Starlink для РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин поділився, що російські окупанти стали менше атакувати дронами-камікадзе на Запорізькому напрямку після вимкнення терміналів Starlink. Волошин зазначив, що у ворога також виникли певні проблеми із комунікацією і керуванням піхотними штурмами. Водночас, за його даними, противник вже знайшов якісь альтернативні засоби та продовдує активніше штурмувати попри наявність й досі певних проблем. Зокрема, за словами Волошина, у ворога були випадки "френдлі фаєр", тобто ударів по своїх.

Також ми писали, що командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко підтвердив, що Росія розгортає Wi-Fi мости, прокладає оптоволоконні лінії і встановлює LTE-вишки, щоб відновити управління військами. Проте, за його словами, Україна вже працює над альтернативними каналами зв’язку, щоб захистити свої війська від подібних загроз. Федоренко заявив, що ворог здійснює тиск на громадян України, чиї родичі перебувають у полоні чи на окупованих територіях, щоб отримати доступ до "Старлінків". Він радить в таких випадках звертатися до СБУ.

