Виявляється, що навіть російська розвідка мусила не говорити президенту РФ про реальні факти.

Спецслужби Російської Федерації дезінформували Кремль щодо реальних настроїв в Україні, тому Путін і був впевненим, що зможе "взяти Київ за три дні".

Як наголосили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, проаналізувавши недавню статтю The Washington Post щодо прорахунку російських спецслужб перед повномасштабним вторгненням в Україні, агенти Кремля переконували керівництво РФ, що війна в Україні буде легкою, а українці вітатимуть російські війська.

Насправді ж лише 2% громадян України очікували "визволення", а 48% були готові воювати на фронті, захищаючи країну.

У РНБО вважають, що ФСБ надавала недостовірні дані з двох причин:

намагання догодити Кремлю,

довіра джерелам, які мали власну вигоду у поваленні уряду України.

"Довгорічна практика Кремля нав’язувати свою "правду" призвела до того, що навіть розвідці довелося приховати реальні факти", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Західні ЗМІ дізналися, що Володимир Путін хотів захопити Київ за три дні. Також журналісти з'ясували, що на випадок захоплення столиці України ФСБ РФ підготувала два маріонеткові уряди.

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