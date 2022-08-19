У військовий план Кремля щодо України був глибоко залучений таємний підрозділ ФСБ, дізналися журналісти.

Підрозділ Федеральної служби безпеки Росії, відомий всередині держави як Департамент оперативної інформації, протягом багатьох років проводив таємні операції з проникнення в установи України, підкупу проросійських політиків і запобігання виходу країни з орбіти РФ.

ФСБ Росії чи не змогла зрозуміти, наскільки люто українська держава буде чинити опір у разі агресії, чи зрозуміла це, але не змогла передати такі незручні відомості своєму президенту Володимиру Путіну, повідомляє американська газета The Washington Post, посилаючись на відомості представників західної розвідки.

"Таємний підрозділ служби безпеки Росії був глибоко залучений до проваленого військового плану Кремля, запевняючи чиновників у Москві, що уряд України швидко впаде, і направляючи оперативників для встановлення маріонеткового режиму", - наголошується в матеріалі.

За словами офіційних осіб, кількість співробітників Департаменту оперативної інформації серйозно збільшилася - у 2019 році становила 30 осіб, а напередодні повномасштабного вторгнення в Україну склала 160.

"...Групи ФСБ були розподілені по регіонах України і мереж таємних агентів всередині країни. Озираючись назад, українські офіційні особи розглядають нарощування сил як раннє попередження про те, що Росія готувала ґрунт для нападу", - йдеться у статті.

За словами американських та інших чиновників, немає ніяких доказів того, що глава РФ після серйозних помилок ФСБ наводив лад у верхівці спецслужби чи притягував високопоставлених чиновників до відповідальності.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Західні ЗМІ дізналися, що Володимир Путін хотів захопити Київ за три дні. Також журналісти з'ясували, що на випадок захоплення столиці України ФСБ РФ підготувала два маріонеткові уряди.

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