Це - частина військової допомоги на 200 млн доларів.

Чергові два літаки з боєприпасами прибули до України зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомили в посольстві США.

"Сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України", - повідомили у посольстві.

Там нагадали, що це - частина військової допомоги на загальну суму 200 млн доларів. Це вже 16-й та 17-й літак з допомогою за останній час.

Саме в останніх вантажах - боєприпаси та заряди для гранатометів.

"Ми - разом з Україною", - наголосили в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання. Військова допомога надійшла від США, Великої Британії, Польщі, Литви, Естонії, Латвії, Чехії.

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