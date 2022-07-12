Місцеві намагаються продати усе, що вцілило після ворожих обстрілів: від ліків до іграшок та старого взуття.

Тимчасово окупований Маріуполь став містом стихійних ринків. Рашисти довели людей до відчаю, вони намагаються продати усе, що в них залишилося.

Про це повідомляється на сторінці Маріупольскої міської ради у Telegram.

На відео, яке розмістила міськрада, можна побачити стихійні ринки. Люди продають усе: від старого взуття до ліків та іграшок. Мешканці тимчасово окупованого міста намагаються заробити хоч трохи грошей, адже рашисти влаштували у Маріуполі справжню гуманітарну катастрофу.

"У місті майже немає роботи та відсутня гуманітарна допомога. Жителі торгують всім – від старого одягу та взуття до ліків та дитячих іграшок. Все аби отримати хоч якісь гроші, щоб вижити. Саме так виглядає гуманітарна катастрофа, яку створила Росія у нашому місті", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти в Маріуполі почали ексгумацію першого масового поховання біля "Некрополю". Тих, у кого немає родичів, без ідентифікації поховають у братській могилі в Старому Криму.

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