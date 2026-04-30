Чому росіяни не використовують морські дрони: Плетенчук розкрив причини

У росіян є відставання від ЗСУ і вони не можуть наздогнати, оскільки відповідні технології постійно змінюються.

Російська окупаційна армія ще до повномасштабного вторгнення в Україну мала на озброєнні морські ударні дрони, але зробила ставку на свій надводний флот.

Про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він деталізував, що з 2022 року застосування росіянами таких дронів не мають масового характеру.

"Є кілька кейсів успішного застосування, але масштабування ми не бачимо. Чи вважаємо ми цю загрозу наявною? Так, вважаємо. Ми готуємося до відбиття подібних атак та робимо це успішно. Враховуючи те, що цей дрон було завчасно виявлено (біля узбережжя Одеси – УНІАН). З іншого боку – Росія робить ставку більше на повітряні дрони-камікадзе, зокрема для ударів по цивільних суднах", - наголосив Плетенчук.

Він зазначив, що по морських дронах у росіян є відставання від ЗСУ та наздогнати Сили оборони важко, бо відповідні технології постійно змінюються, що залежить від умов протидії.

Як пояснив Плетенчук, росіяни, плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, зробили ставку на свій Чорноморський флот. Ворог не припускав, що ЗСУ, які не мали відповідних сил у морі, так масштабують нові технології:

"Це була наша відповідь противнику".

Удари по російських кораблях

Як писав УНІАН, у ніч на 30 квітня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по корабельно-катерному складу Російської Федерації в районі Керченської протоки. В результаті були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок".

Противник поніс безповоротні та санітарні втрати. За даними ВМС, вказані катери є ключовими одиницями берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорониКерченського мосту та боротьби з диверсантами.

