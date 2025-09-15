Він є модернізованою експортною версією серії Т-90, що має покращений захист, оптику та вогневу міць.

Основний бойовий танк Т-90МС, який колись був представлений на Міжнародній оборонній виставці (IDEX) в Об'єднаних Арабських Еміратах, тепер розгорнуто на полі бою в Україні. Про це повідомляє Defense Blog з посиланням на заяву виробника.

Танк, спочатку пофарбований у пустельний камуфляж для своєї появи на IDEX 2025, був повернутий до Росії, перефарбований у стандартний військовий зелений колір та відправлений у бойові дії, підтвердив Уралвагонзавод.

Зазначається, що цей крок підкреслює постійне прагнення Росії оснастити свої збройні сили модернізованими платформами, навіть попри те, що міжнародні виставки озброєнь залишаються ключовою частиною її стратегії оборонної промисловості.

За даними видання, Т-90МС, розроблений Уралвагонзаводом, є модернізованою експортною версією серії Т-90, що має покращений захист, оптику та вогневу міць порівняно з попередніми моделями.

"Розгортання виставкового танка, який, як повідомляється, був адаптований для бойових дій, відображає нагальний попит на сучасну бронетехніку на тлі постійних втрат на полі бою. У заяві Уралвагонзаводу не уточнюється підрозділ чи місце, куди було відправлено танк, але йдеться, що його було доставлено військовим "майже в ідентичній конфігурації" до тієї, що була показана в Абу-Дабі", - мовиться у статті.

Крім того, підкреслюється, що рішення продемонструвати, а потім розгорнути один і той самий транспортний засіб є незвичним у сучасних оборонних колах, де демонстраційні одиниці зазвичай зарезервовані для іноземних покупців.

Ситуація на фронті в Україні

Як повідомляв УНІАН, згідно з картою, оприлюдненою OSINT-аналітиком Unit Observer, нещодавно російське командування перекинуло на Донеччину ще дві бригади морської піхоти, що свідчить про намір посилити тиск на українські підрозділи.

Зокрема, 61-ша та 336-та бригади морської піхоти перебувають у Донецьку та приєднуються до угруповання морської піхоти Росії.

Також аналітик зазначив, що 336-та бригада морської піхоти також передислокувалася до Покровська, приєднавшись до 177-го полку та 61-ї, 155-ї та 40-ї бригад, які вже знаходяться в цьому районі.

