Трамп заявляє, що Україна програє, але офіцери на фронті з цим не згодні, - WSJ

Армія Києва стикається з серйозними викликами проти величезної армії Москви, але аналітики кажуть, що прорив Росії дуже малоймовірний.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито програє війну проти Росії. Однак українські офіцери на передовій та західні військові спростовують цей наратив, наголошуючи, що українські війська продовжують стримувати російські атаки та завдавати суттєвих втрат противнику, пише The Wall Street Journal.

Майор Олег Глушко, командир батальйону Окремої президентської бригади України, розповів про дії свого підрозділу.

"Іноді їм вдається підняти свої прапори та заявити, що позицію зайнято, але потім ми проводимо операції із зачистки, прибираємо символіку, і позиція залишається під нашим контролем", - каже офіцер.

Різні уявлення про стан поля бою ускладнюють для президента Володимира Зеленського компроміс щодо російських вимог передати території, які Москва не змогла завоювати за майже чотири роки війни в рамках мирного плану, що підтримується США.

Україна бореться з викликами

Україна стикається з серйозними викликами, зокрема через нестачу особового складу, через що передові підрозділи стають більш крихкими. Росія активно застосовує безпілотники, що, на думку аналітиків, частково нівелює колишню перевагу України. Цього місяця Росія заявила про своє перше значне завоювання за понад два роки - місто Покровськ, хоча Київ заперечує його захоплення.

Водночас західні військові чиновники наголошують, що російські сили не перебувають на межі прориву. Радмила Шекеринська, заступниця генерального секретаря НАТО, каже:

"Те, що ми бачимо на полі бою, це, звичайно, все ще прогрес, але незначний прогрес. Україна, звичайно, стикається з дуже важкою зимою. Кількість має значення на війні. Тому насправді важко відновити та постійно переміщувати більше свіжих військ на поле бою. Але хоробрість України компенсує ці недоліки".

Західні союзники надають Києву системи протиповітряної оборони, артилерію та ракети для ударів на великі відстані, щоб протистояти атакам безпілотників та ракет, а також компенсувати складні зимові умови.

Війна триває

Українські офіцери зазначають, що Росія використовує більші підрозділи для пошуку слабких місць на фронті, але їхні спроби прориву переважно відбиваються.

"Наш підрозділ відбив типову російську атаку, знищивши кілька військових машин, коли противник намагався скористатися сніжною погодою", - розповів Глушко.

Він додав, що українські бійці здатні виявляти та ліквідовувати невеликі піхотні групи ворога, хоча через чисельну перевагу іноді деякі підрозділи прослизають.

Підполковник української армії з 56-ї бригади повідомив, що росіяни нещодавно проводили ротацію нових сил, намагаючись форсувати прорив у районі Часового Яру, який підрозділ захищав протягом двох років.

"Попри посилене використання Росією ударів безпілотників та ракет, вони не змогли цього досягти, і ми не маємо наміру дозволити їм досягти успіху", - заявив він.

Війна в Україні - вихід з Донбасу

Як повідомляв УНІАН, Україна розглядає можливість відведення військ на Донбасі, але за умови, що Росія зробить те саме. За даними The Telegraph, президент Володимир Зеленський підтвердив, що у Вашингтоні наполягають на створенні "вільної економічної зони" між позиціями українських і російських військ на Донбасі.

Зеленський наголосив, що не має повноважень передавати території Росії і не піде проти волі українців. Водночас він доручив переговорній групі "конструктивно працювати" з американськими пропозиціями.

