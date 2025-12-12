'ПриватБанк' неочікувано змінив курс валют: скільки коштує долар та євро у п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 50,00 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 12 грудня, подешевшав на 10 копійок і складає 42,48 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 49,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,88 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на попередньому рівні і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 12 грудня зріс на 25 копійок і складає 50,00 гривень.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 12 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,52 гривні за один євро, тобто гривня втратила 30 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд був зафіксований 2 липня – 49,41 грн).

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,80 грн/євро, а курс продажу – 49,58 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: