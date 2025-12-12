Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі, - Le Monde

Це можливо за умови, що і Україна, і Росія погодяться відвести війська з Донбасу.

Українська сторона готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі, що передбачає виведення українських та російських військ з обох боків лінії фронту, пише Le Monde.

Як зазначає видання, радник Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що такий крок вимагає залучення моніторингових місій і можливий лише за умови взаємного відведення військ.

"Демілітаризована зона має існувати по обидва боки лінії розмежування. Необхідно буде логічно та юридично визначити, чи мають бути виведені всі види озброєння, чи лише важке озброєння. Щоб запобігти потенційним порушенням, представники моніторингових місій та іноземний контингент мають бути присутніми, щоб забезпечити дотримання принципів та домовленостей", - пояснив Подоляк.

За словами Михайла Подоляка, демілітаризована зона стане інструментом контролю та спостереження за дотриманням угод, а участь Сполучених Штатів у наглядових силах дозволить стежити за переміщенням військ і забезпечити дотримання лінії розмежування.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що Україна тепер "готова" прийняти територіальні поступки. За його словами, до розробки "пропозиції" долучилися також президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Видання порівнює майбутню зону з демілітаризованою зоною між Північною та Південною Кореєю, яка існує з 1953 року. В українському випадку зона буде значно довшою та глибшою, охоплюючи ключовий стратегічний регіон Донбасу, що перебуває під частковою російською окупацією з 2014 року.

Крім того, Київ вимагає, щоб Росія заплатила за руйнування України. Внесок у відбудову - обовʼязковий пункт мирної угоди. Подоляк каже:

"Агресор повинен зробити внесок у фінансування відбудови; це обов’язковий елемент для припинення війни. Інакше він відчуватиме, що отримує лише вигоду від конфлікту".

Натомість радник президента з комунікацій Дмитро Литвин уточнив у коментарі журналістам, що Le Monde не цілком коректно подали заяву Подоляка, стверджуючи, що Україна вже погодилась на умову щодо демілітаризованої зони.

"Михайло їм сказав загалом те, що обговорювати можна різні речі, але питання завжли в деталях, як це може працювати. Чи погодилась Україна чи не погодилась – може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам", - зауважив Литвин.

Що пропонують США

Документ, надісланий до США, включає три частини: завершення війни, створення європейської архітектури безпеки та відбудову України.

"Поступки, на які пішов Зеленський, - це складні рішення; дві частини, що стосуються гарантій безпеки та відбудови, чимось схожі на втішні призи, щоб пігулку було легше проковтнути", - зауважив європейський дипломат.

Водночас Дональд Трамп поставив Україні "різдвяний ультиматум", критикуючи відсутність президентських виборів та звинувачуючи Київ у глухому куті переговорів. На думку голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олександра Мережка, спільної мови з Володимиром Путіним не буде:

"Українці хочуть жити, а Путін хоче нас убити".

Можлива зустріч представників США, Німеччини, Франції, Великої Британії та України запланована у Парижі найближчими днями, щоб узгодити позиції та підготувати практичні кроки щодо створення демілітаризованої зони та подальшого врегулювання конфлікту.

Поступки України - останні новини

Раніше західні ЗМІ писали, що Україна сигналізує, що розглядає можливість відведення військ на Донбасі, але за умови, що Росія зробить те саме.

Москва поки не подає сигналів, що погодиться на взаємне відведення військ. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які гарантії безпеки мають враховувати інтереси Росії, а не лише України.

