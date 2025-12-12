У ЄС прагнуть розширити повноваження національних органів щодо огляду суден, які підозрюють у сприянні воєнним зусиллям РФ.

Європейський Союз готується завдати нового удару по "тіньовому флоту" Москви та скоротити її воєнні доходи, жорсткіше застосовуючи чинне морське право, повідомляє EurActiv.

Сьогодні держав-члени ЄС працюють над спільним тлумаченням Конвенції ООН з морського права, яке надало б національним органам більше повноважень для огляду суден, підозрюваних у загрозі підводним трубопроводам і кабелям.

Протягом останнього року низка диверсій на морському дні за участі суден, пов’язаних із тіньовим флотом, підкреслила труднощі Європи у притягненні підозрюваних до відповідальності.

Головною проблемою було проникнення на борт суден, а також проведення обшуків і затримання екіпажів. Проблема полягає в тому, що судна "тіньового флоту" використовують фальсифіковані дані та можуть змінювати прапори. Такі практики ускладнюють встановлення національної приналежності судна.

Сьогодні в Європі фактично заявляють про своє право підніматися на борт суден у відкритому морі, коли вони рухаються без прапора або під фальшивим прапором. Під удар потраплять й ті судна, що неправомірно плавають під певним прапором.

Запровадити нові правила європейці можуть вже зовсім скоро. Деякі держави, такі як Данія, вже посилили свою політику контролю щодо "тіньового флоту" Кремля.

Як Україна протидіє "тіньовому флоту"

Нещодавно правоохоронці затримали в Одесі судно, яке входило до російського тіньового флоту і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Власник судна перебував під санкціями Ради національної безпеки, а для обходу обмежень він регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів.

Нагадаємо також, що 10 грудня морські дрони СБУ типу Sea Baby уразили в акваторії Чорного моря танкер російського тіньового флоту Dashan.

