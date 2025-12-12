ISW: Лавров фактично відхилив 7 ключових пунктів плану США щодо України

Кремль не готовий приймати навіть базовий варіант американського мирного плану й висуває свої ультиматуми, зауважують аналітики.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров фактично відхилив сім ключових пунктів запропонованого США 28-пунктного мирного плану щодо врегулювання війни Росії проти України.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зауважили, що йдеться про такі пункти:

заморожування лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях;

перезапуск Запорізької АЕС під контролем МАГАТЕ, а не Росії;

припинення подальшого розширення НАТО без вимоги повернення до кордонів 1997 року;

дозвіл на розміщення європейських винищувачів у Польщі;

надання Україні надійних гарантій безпеки;

підтвердження суверенітету України;

впровадження норм ЄС щодо захисту релігійних меншин.

Лавров запропонував США та НАТО російські ультиматуми грудня 2021 року як основу гарантій безпеки для Росії. Ці ультиматуми передбачають умови, які можуть підривати існуючу структуру НАТО, наприклад, обмеження розгортання сил та озброєнь у країнах, що приєдналися до альянсу після 1997 року.

"Заяви Лаврова від 11 грудня свідчать про те, що Кремль не бажає прийняти початковий 28-пунктовий мирний план, але Росія вимагатиме подальших змін, якщо Україна погодиться на нього", – йдеться у повідомленні ISW.

Аналітики також підкреслили, що позиція Кремля щодо мирних переговорів не змінилася у 2025 році, а президент РФ Володимир Путін раніше заявляв, що Росія не має наміру "нікому поступатися" чи "віддавати" анексовані території.

Лавров водночас заявив про нібито вирішення всіх "непорозумінь" зі США після зустрічі Путіна з посланцем США Стівом Віткоффом.

"Зараз, тут, на наших переговорах з американцями щодо українського питання, я особисто вважаю, що непорозуміння й недомовленості вирішені", – сказав Лавров.

Він також наголосив, що Росія прагне узгодження пакету документів для підтримки довгострокового та сталого миру з гарантіями безпеки для всіх залучених сторін.

"Ми передали нашим американським колегам додаткові пропозиції щодо гарантій колективної безпеки. Ми розуміємо, що, обговорюючи гарантії безпеки, ми не можемо обмежуватися лише Україною", – додав він.

Попри заяви Лаврова про "прогрес у переговорах", аналітики ISW наголосили, що російські чиновники продовжують перебільшувати успіхи на полі бою, щоб створити враження неминучого краху української оборони та тиснути на Захід та Київ.

Мирна угода - поступки України

Раніше низка західних ЗМІ повідомила, що спроби президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, як правило, йдуть за одним і тим же сценарієм. Вашингтон робить кроки, сприятливі для Кремля, Україна та союзники намагаються помʼякшити план, але Росія відхиляє компромісну пропозиції.

Згодом стало відомо, що українська сторона готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі, що передбачає виведення українських та російських військ з обох боків лінії фронту.

