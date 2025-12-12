Ринок зберігає обережний оптимізм щодо можливого мирного врегулювання між Росією та Україною.

Ціни на нафту в п'ятницю, 12 грудня, зросли на тлі побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні з Венесуели – великого експортера "чорного золота", - після того, як США захопили її нафтовий танкер.

Як повідомляє агентство Reuters, котирування все ще на шляху до тижневого падіння через обережний оптимізм щодо можливого мирного врегулювання між Росією та Україною.

Вартість нафти марки Brent піднялася на 32 центи, або 0,52%, до 61,60 долара за барель. Американська WTI коштувала 57,94 долара за барель, подорожчавши на 34 центи, або 0,59%. Напередодні обидва еталони втратили близько 1,5%.

Зазначається, що США після захоплення танкера цього тижня готуються до перехоплення більшої кількості суден, що перевозять венесуельську нафту, щоб вплинути на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це захоплення викликало побоювання щодо можливих перебоїв поставок.

"Після продажу через очікування пом'якшення тиску на пропозицію на тлі сподівань на мирну угоду між Росією та Україною, на ринок повернулися покупці, скорочуючи збитки після захоплення США венесуельського танкера", - зазначив головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава.

За його словами, переговори між Росією та Україною залишаться в центрі уваги і наступного тижня, а в разі реального прориву в угоді WTI може досягти рівня 55 доларів.

Від початку тижня обидва контракти вже втратили понад 3%, що відображає загальну невизначеність на ринку.

Ситуація на ринку нафту - останні новини

За даними звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), доходи Росії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів у листопаді знизилися через зменшення обсягів поставок та падіння цін, сягнувши найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що наступного року пропозиція нафти у світі може перевищити попит на 3,815 млн барелів на добу, що на 231 тисячу барелів на добу менше, ніж прогнозувалося минулого місяця.

