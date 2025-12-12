Анастасія Горбачова

Економіка Росії демонструє все більш явні ознаки охолодження.

На четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни стали ощадливіше ставитися до своїх грошей. Така тенденція свідчить про зростаючі проблеми в економіці країни.

Видання Business Insider пише, що зростання споживчих витрат ослабло в більшості регіонів, йдеться у звіті Центрального банку Росії. У жовтні та листопаді попит знизився, попри те що рівень безробіття залишався близьким до історичного мінімуму, а інфляційні очікування зросли.

"За даними роздрібних продавців по всій країні, дедалі більша частка товарів купується під час рекламних акцій, розпродажів і знижок. Поведінка домогосподарств стала більш ощадливою", - йдеться у звіті.

Роздрібні продавці в багатьох регіонах повідомляють про ослаблення попиту на дорогі та несуттєві товари, що свідчить про явне охолодження після споживчого буму, який спостерігався після 2022 року.

"Більш стримане споживання може свідчити про поступове зниження перегріву ринку праці та більш помірні очікування щодо динаміки доходів у майбутньому", - пише Центробанк РФ.

Це пояснюється спадом після військового буму, коли компанії оборонно-промислового комплексу піднімали зарплати в боротьбі за спеціалізованих робітників, а держава вливала кошти у війну проти України.

Тепер же зростання зарплат сповільнилося. Компанії в кількох регіонах РФ повідомляють про зниження попиту на робочу силу і меншу терміновість найму, що відображає охолодження ринку праці. Водночас багато компаній очікують ще скромнішого зростання зарплат у 2026 році, що свідчить про те, що домогосподарства, можливо, готуються до складніших часів.

Це й не дивно, адже доходи від нафти і газу - основа російського бюджету - у листопаді скоротилися на 34% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас демографічна криза, що поглиблюється, і триваюча конкуренція за робочу силу між військовими і промисловістю продовжують чинити негативний вплив на перспективи зростання Росії в найближчі роки.

Проблеми економіки Росії - останні новини

Високі відсоткові ставки Центробанку Росії та гальмування економіки спричинили перше за п'ять років падіння інвестицій у Російській Федерації. Востаннє така ситуація була в III кварталі 2020 року.

При цьому в країні-агресорці скорочується випуск продуктів вперше з 2009 року через економію росіян на їжі.

Водночас витрати федерального бюджету РФ за військовими статтями в січні-вересні 2025 року встановили новий рекорд, сягнувши 11,854 трлн рублів (142,25 млрд доларів).

