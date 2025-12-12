Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, а євро – 49,20 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 12 грудня, знизився на 14 копійок і складає 42,43 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 49,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,80 грн/євро, а курс продажу – 49,58 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 12 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,52 гривні за один євро, тобто гривня втратила 30 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд був зафіксований 2 липня – 49,41 грн).

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня коридори валютних змін складатимуть 42,1-42,6 грн/дол. та 48-49,75 грн/євро (на міжбанку) та 42,3-42,8 грн/дол. та 48-49,75/євро (на готівковому ринку).

