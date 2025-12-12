Рішення ухвалили у зв’язку з "‎незаконними діями"‎ компанії Euroclear.

Банк Росії подає позов до Арбітражного суду Москви на бельгійський депозитарій Euroclear.

Про це повідомила пресслужба Центрального банку Російської Федерації 12 грудня.

"Банком Росії подається позовна заява до Арбітражного суду міста Москви до депозитарію Euroclear про стягнення заподіяних Банку Росії збитків", – ідеться у повідомленні.

Відео дня

Рішення прийняли через "незаконні дії" компанії Euroclear, що завдають збитків Центробанку, а також через використання активів Банку Росії, що розглядаються Єврокомісією, без згоди російського регулятора.

"Діями депозитарію Euroclear Банку Росії було заподіяно шкоду, обумовлену неможливістю розпорядження грошовими коштами і цінними паперами, що належать Банку Росії", – зазначено в повідрмленні.

Заморожені активи Росії – останні новини

За словами виконавчого директора депозитарію Euroclear Валері Урбен, російські активи слід використовувати для мирних перемовин, а не як репараційний кредит для України.

Вона вважає, що фінансовий ризик, пов'язаний з прив'язкою заморожених активів до репараційної позики, занадто весокий. Водночас внаслідок цієї ініціативи можливе банкрутство депозитарію, що позначиться на привабливості європейського ринку.

Нагадаємо також, що у Великобританії виступили проти передачі нашій країні заморожених активів РФ на понад 10 млрд доларів. Банкіри побоюються, що кредитні установи можуть постраждати через такий крок.

Вас також можуть зацікавити новини: