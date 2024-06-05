Характер ураження та наслідки атаки свідчать про застосування американської зброї, кажуть експерти.

Україна завдає ударів по території Росії із західної зброї. Внаслідок таких ударів знищено ракетні установки в Бєлгородській області.

Про це пише The New York Times з посиланням на українського чиновника. Київ скористався дозволом на удари по Росії американською зброєю майже відразу, завдавши удару по військовому об’єкту на кордоні з артилерійської системи американського виробництва.

Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що українські війська знищили російські ракетні установки ударом у Бєлгородській області. За його словами, ЗСУ застосували реактивну артилерійську систему високої мобільності (HIMARS).

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Це був перший випадок, коли український чиновник публічно визнав, що Україна використовувала американську зброю для обстрілу Росії після того, як президент США Джо Байден скасував заборону на такі удари. Протягом кількох місяців ця заборона була червоною лінією, яку Білий дім не перетинав.

"Це був HIMARS"

США дозволили бити по Росії, але лише на території поблизу північно-східної України та в оборонних цілях. Чернєв повідомив, що Україна знищила ракетні комплекси С-300 і С-400, не уточнивши, скільки їх. Росія використовувала ці системи для бомбардування Харкова.

Заяви Чернєва про атаку не вдалося підтвердити незалежно. Але в понеділок з'явилися відео наслідків атаки на системи С-300 і С-400. Супутникові зображення та публікації в соціальних мережах свідчать про численні удари на території Росії на вихідних.

Чернєв - колишній військовослужбовець ЗСУ, голова делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Він бере участь у дискусіях із західними партнерами про постачання та використання західної зброї.

На відео, що з'явилися у мережі, видно палаючу російську військову техніку та клуб сірого диму. За даними The New York Times, кадри зняли неподалік від Бєлгорода. Супутникові зображення Planet Labs показують дим, що піднімається над знищеною технікою.

Роб Лі, старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики та експерт з російської армії та сучасної війни, сказав, що дальність і точність атаки на системи запуску ракет свідчать про те, що використана зброя була американською.

"Враховуючи дальність, тип цілі, наявність боєприпасів і зміни в політиці адміністрації Байдена, я думаю,ймовірно, що цей удар було завдано за допомогою HIMARS", - сказав він.

Російські блогери та аналітики повідомили про численні випадки ударів по території Росії американськими ракетами з четверга, коли адміністрація Байдена схвалила їх застосування.

У суботу військовий кореспондент російського державного телебачення Євген Піддубний поділився фотографіями знайдених на території Росії нібито фрагментів американських керованих ракет. Не вдалося незалежно перевірити, коли і де були знайдені фрагменти.

"Туман війни"

Військові аналітики стежили, коли Україна застосує американську зброю на території Росії - і як вона це зробить.

Тижнями Україна агресивно лобіювала своїх західних союзників, щоб дозволити їй використовувати їхню зброю для ударів усередині Росії. Наголошувалося, що російські війська скупчуються на кордоні та безкарно готують удари по Україні. І в ньому вказувалося на терміновість можливості вражати літаки, які скидають так звані плануючі бомби з території Росії, які злітають до цілей в Україні, а також завдавати ударів по військових базах, командних пунктах і складах боєприпасів у Росії.

"Ми використовуємо кожну зустріч і кожен день, щоб дати нашим воїнам більше можливостей. Я вдячний усім партнерам, які допомагають у міру потреби і вчасно", - написав президент України Володимир Зеленський у вівторок.

Військові аналітики кажуть, що нова здатність українців завдавати ударів у Росії допоможе сповільнити атаки Москви через кордон.

"Тепер ми можемо вражати російські війська на стадії формування, що зменшує ймовірність підготовки нових наступів на інших ділянках кордону", - заявив директор військово-дослідної організації "Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння" Михайло Самусь.

Росія неодноразово попереджала західних союзників України, що дозвіл ударів усередині Росії матиме серйозні наслідки.

"Ми хотіли б застерегти офіційних осіб США від прорахунків, які можуть мати фатальні наслідки. З незрозумілих причин вони недооцінюють серйозність відповіді, яку можуть отримати", - заявив у понеділок заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Росія не уточнила, якими будуть ці наслідки, хоча минулого тижня її президент Володимир Путін висловив завуальовану погрозу малим європейським країнам, зазначивши, що вони "дуже густонаселені".

Підтвердження Чернєва того, що американська зброя була використана для ударів усередині Росії, є єдиним, яке надала Україна наразі, можливо, через занепокоєння підлити масла в російську пропаганду та розпалити ще більшу войовничість з боку Росії. Україна також готується до дипломатичної ініціативи у Швейцарії, щоб представити свій план врегулювання війни.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США найближчими тижнями не переглядатимуть свою політику щодо заборони нанесення ударів углиб Росії. Адміністрація також заборонила Україні запускати по Росії більш потужну ракету більшої дальності ATACMS. Українські чиновники наполягають на розширенні дозволів.

"Усі російські війська на прикордонні повинні бути знищені, щоб не дати їм прорватися через кордон", - сказав Самусь.

За його словами, публічне розголошення того, як саме використовується зброя, малоймовірне. "Є офіційні позиції України і США. Усе інше – туман війни", - сказав він.

Удари по Росії західною зброєю: останні новини

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки довзолили удари по РФ своєю зброєю після ухвалення аналогічного рішення низкою західних країн.

Згодом у мережі повідомили, що Україна вже завдає ударів по Бєлгородській області за допомогою американської зброї. За даними ЗМІ, під час одного з перших ударів ракетами для HIMARS було уражено пускові установки та командний пункт С-300/400.

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