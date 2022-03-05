Про черговий військовий злочин РФ розповів головний лікар "Охматдиту".

Російські військові не дозволили доставити важко поранених дітей з Бучі в клініку "Охматдит". Двоє малюків загинули.

Про це розповів головний лікар лікарні Володимир Жовнір.

Вночі 5 березня в "Охматдит" повинні були доставити трьох дітей з вогнепальними пораненнями з Бучі. Однак через безперервні обстріли російських окупантів швидка допомога не змогла забрати пацієнтів.

Двоє дітей вже померли, ще одного чекають у лікарні.

"Охматдит" продовжує працювати і надавати допомогу пораненим дітям і дорослим, каже Жовнір. 5 березня в клініці перебуває 185 неповнолітніх пацієнтів.

"Лікарі нікуди не їдуть. Ми готові надавати невідкладне лікування і дітям, і дорослим. Частина онкологічних пацієнтів вже кілька днів ми евакуюємо в Західну Україну і сусідні країни Європи. Ці діти не можуть продовжувати лікування в бомбосховищах, тому евакуюються з Києва", - написав головлікар.

Раніше УНІАН повідомляв, що над лікарнею "Охматдит" 5 березня збили ракету. Ніхто з пацієнтів не постраждав, але в будівлі вибило двері і вікна.

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