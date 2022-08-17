За словами Власенка, представники Червоного Хреста відвідували полонених "з обох боків" і "невідповідність правилам" нібито спостерігалася в обох випадках.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що дані про візит до місць утримання військовополонених є конфіденційними, а візит до Оленівки не відповідав вимогам МКЧХ.

Таку заяву зробив речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко в ефірі Радіо Свобода.

"Все, що стосується відвідування військовополонених... Це відбувається такий конфіденційний діалог зі сторонами. Наша мета не винести в публічну площину певні проблеми, які є, а домогтися можливості відвідувати людей", – сказав Власенко.

За словами Власенка, представники Червоного Хреста відвідували полонених "з обох боків" і "невідповідність правилам" нібито спостерігалася в обох випадках.

"Ці візити є, в нас є візити з обох сторін. Звичайно, ми хотіли б бачити всіх. Ми не бачимо всіх військовополонених з жодної зі сторін. І ми, звичайно, хотіли б мати більше таких візитів. Але що є, те є. Навіть такі візити не за нашими правилами краще, ніж взагалі не бачити цих людей", – додав він.

За словами Власенка, Червоний Хрест не має інших інструментів, ніж апеляції до міжнародного права, в тому числі Третьої Женевської конвенції.

"Тобто якщо ми бачимо порушення, ми їх фіксуємо. Але перший крок – це обговорення порушень саме з керівництвом того закладу, де ці порушення відбуваються. Якщо цей діалог не дає результатів – це вищий щабель... Наша мета не в тому, щоб запобігти. Те, що сталося, вже сталося, нам важливо, щоб це не повторювалося в майбутньому, тобто в нас не про покарання, а про превентивну діяльність, щоб ці порушення не відбувалися", - наголосив він.

Власенко прокоментував критику з боку членів сімей полонених з "Азовсталі" щодо відсутності комунікації з Червоним Хрестом щодо їхніх рідних. За його словами, представники організації зареєстрували більшість із тих, кого вивели із заводу в Маріуполі в травні, після чого зв’язалися з їхніми родичами. У деяких із цих полонених була можливість потім зв’язатися з рідними, у деяких ні", - додав він.

"Всім, кого ми зареєстрували, ми дали зв’язок родичам, що ми їх зареєстрували. А далі наступний вже зв’язок із родичами – у нас є візит, за результатами цього візиту ми можемо зв’язатися і розказати, що ми бачили", – сказав речник МКЧХ.

Скандальна заява Червоного Хреста:

4 серпня 2022 року у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що не гарантували безпеку українських військовополонених, які виходили з "Азовсталі".

Вбивство полонених захисників "Азовсталі":

В ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені із заводу "Азовсталь".

Одразу після вибуху Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

3 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про запуск місії з встановлення фактів стосовно вбивства українських військовополонених в Оленівці.

4 серпня у Червоному Хресті зробили цинічну заяву щодо долі захисників "Азовсталі".

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