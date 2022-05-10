Військові не виключають ймовірність диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України

На сьогодні не виключається ймовірність диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України.

Про це йдеться на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України. Не виключається ймовірність проведення диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділів Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні

У Генштабі наголошують, що повномасштабна збройна агресія проти України триває.

Противник проводить наступальні дії на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь".

Триває застосування артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.

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