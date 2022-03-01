Шість рятувальників змогли сховатися в лікарні

Російські військові на БТР обстріляли рятувальників у Херсоні. Співробітники ДСНС слідували на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ"Фабрика".

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

1 березня о 15: 24 ворожий БТР відкрив вогонь по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ. В результаті шість рятувальників, які були в машині, змушені були залишити авто. Люди сховалися майже в кілометрі від місця атаки в лікарні. Ніхто з рятувальників не постраждав.

"Не шкодуйте їх, не пускайте сльозу, коли бачите як черговий бранець "визволитель" просить маму забрати його додому, тому що він не знав, куди він йшов. Вони нас не шкодують! Ні наших дітей, ні жінок, ні батьків", - йдеться в повідомленні.