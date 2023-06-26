27 червня відбудеться церемонія поховання загиблих.

В Солом'янському районі Києва внаслідок терористичної атаки російських окупантів загинуло подружжя – Юлія Петра та Данило Кириленко. Їхні тіла ідентифікували 25 червня.

Як написала в Фейсбук знайома загиблих Kris Dziuba, прощання з жертвами російського теракту відбудеться у вівторок, 27 червня.

"Дуже хочу вас запам'ятати такими, як побачила вперше. Тебе, дівчино з бездонними очима, яку ми наче ще тільки вчора приймали до галасливої Рарого-родини, мазали в сажі та називали своєю посестрою. І тебе, хлопче з вічною посмішкою, в якого ми сиділи на кухні з Михайлом після мого першого в житті реконструкторського фестивалю в очікуванні потягу і тринділи про те, як ефективніше і веселіше бити людей залізяками. Мала честь знати вас обох. Вічного вам кохання в засвітах", – написала на своїй сторінці Kris Dziuba.

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Нічна ракетна атака по Україні 24 червня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Зокрема, одну з російських ракет збили над Києвом. Її уламки зруйнували квартири на декількох поверхах багатоповерхівки у Солом’янському районі столиці.

Раніше повідомлялося про 5 загиблих та десятки поранених.

Тієї ночі протиповітряна оборона збила 40 випущених окупантами крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".