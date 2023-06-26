Юлія Петра та Данило Кириленко / фото facebook.com/UARarog

В Солом'янському районі Києва внаслідок терористичної атаки російських окупантів загинуло подружжя – Юлія Петра та Данило Кириленко. Їхні тіла ідентифікували 25 червня.

Як написала в Фейсбук знайома загиблих Kris Dziuba, прощання з жертвами російського теракту відбудеться у вівторок, 27 червня.

"Дуже хочу вас запам'ятати такими, як побачила вперше. Тебе, дівчино з бездонними очима, яку ми наче ще тільки вчора приймали до галасливої Рарого-родини, мазали в сажі та називали своєю посестрою. І тебе, хлопче з вічною посмішкою, в якого ми сиділи на кухні з Михайлом після мого першого в житті реконструкторського фестивалю в очікуванні потягу і тринділи про те, як ефективніше і веселіше бити людей залізяками. Мала честь знати вас обох. Вічного вам кохання в засвітах", – написала на своїй сторінці Kris Dziuba.

Відео дня

Фото Юлія Петра та Данило Кириленко 26 червня 2023
Фото Юлія Петра та Данило Кириленко 26 червня 2023
Фото Юлія Петра та Данило Кириленко 26 червня 2023
Фото Юлія Петра та Данило Кириленко 26 червня 2023

Нічна ракетна атака по Україні 24 червня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Зокрема, одну з російських ракет збили над Києвом. Її уламки зруйнували квартири на декількох поверхах багатоповерхівки у Солом’янському районі столиці.

Раніше повідомлялося про 5 загиблих та десятки поранених.

Тієї ночі протиповітряна оборона збила 40 випущених окупантами крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".