Трактор, що тягне танк, став одним із інтернет-мемів від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вулиці Києва прикрасила незвичайна клумба. Комунальні служби столиці облаштовують у столиці квіткову споруду у вигляді трактора, який тягне за собою танк.

Про це повідомив користувач Віктор Янкаускас на своїй сторінці на Facebook.

За його словами, клумбу робить Київзеленбуд, проте на сторінці організації фото поки що не публікували та не оприлюднили ніякої інформації.

Клумба розташована поблизу станції метро Політехнічний інститут.

Зазначимо, що трактор, що тягне танк, став одним із інтернет-мемів від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще на початку війни з’явилося чимало відео про те, як українські фермери тягнуть тракторами ворожі танки.

Нагадаємо, на розв'язці біля станції метро "Лівобережна" створили велику клумбу за мотивами знаменитої марки про російський корабель. Там майорітимуть цинерарія, бегонія, чорнобривці, агератум, колеуси та багато інших квітів.

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