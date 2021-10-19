У музеї представлена історія окупації Криму.

У Києві презентували інтернет-портал "Віртуальний музей російської агресії".

Як передає кореспондент УНІАН, презентував портал голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Він розповів, що віртуальна експозиція присвячена історії окупації Криму. Експозиція розділена на два навігаційних блоки. У першому – інформація про події в Криму, починаючи з 2014 року. Другий блок представляє собою мапу півострова, на якому геомітками позначені місця. Якщо навести на ту чи іншу геомітку курсор, то можна дізнатися про події, які відбувалися у цьому місці під час окупації.

Дробович зазначив, що віртуальний музей російської агресії буде корисним перш за все для іноземців, студентів, вчителів, а також для молодого покоління жителів окупованого Криму, які через вік ще не усвідомлювали, що відбулося в 2014 році на півострові. Також у віртуальному музеї є словник термінів і перелік організацій – офіційних і неофіційних, які так чи інакше були причетні до окупації Криму.

Читайте такожРосія перешкоджає мирному урегулюванню війни на Донбасі - міністр оборони СШАВ перспективі у віртуальній експозиції з’явиться розділ про окупований Донбас.

Раніше Сполучені Штати Америки засудили організований Російською Федерацією перепис населення в окупованому Криму.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Дмитро Хилюк