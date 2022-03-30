У Києві вночі були чутні сирени та гуркіт з передмість.

У Київській міській державній адміністрації скептично ставляться до заяв росіян про нібито відведення військової техніки з Київської та Чернігівської областей.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, вірити таким обіцянкам не можна. Заяви про "відведення" військ, каже він, були "досить добре прокоментовані" звуками канонади практично з усіх боків міста в ніч на 30 березня. Про це він сказав в ефірі 24 канали.

"Продовження бойових дій говорить про те, що там ескалація, напруга не спадає", - заявив Поворозник.

За його інформацією, в Києві за ніч пошкоджень немає, вона пройшла відносно спокійно під звуки постійних сирен і гуркіт, який доносився від лінії зіткнення між українськими Збройними Силами і росіянами.

Відведення військ РФ на київському напрямку

Раніше в Генштабі назвали ймовірну мету "відведення" російських військ. Керівництво ЗСУ припускає, що ротацією окремих підрозділів ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Нагадаємо, раніше США фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Своєю чергою Міністерство оборони США попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з Київського і Чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдання нового удару.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках.

Напередодні в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

Радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи ці маневри російських сил, підсумував, що плани Кремля щодо захоплення української столиці "повністю провалилися".