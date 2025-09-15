Технічно ВМС ЗСУ можуть "дотягнутися" до усієї АРК, але ворог дуже щільно наситив півострів ППО.

Ураження комунікаційного вузла у Криму, що сталося 11 вересня, призвело до тимчасової втрати зв’язку окупантів з певними своїми військами. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, вразили комунікаційний вузол у Криму, який розташований на території на території 184 науково-дослідної експериментальної бази "Севастополь".

Взаємна протидія триває постійно – з початку повномасштабного вторгнення до Криму "завітали" представники майже всіх складових ЗСУ, у тому числі ВМС.

"Звісно, це далеко не остання ціль, яка є у Криму. Окрім того, що там є ще логістика, там досі є й елементи управління. Попри те, що основна частина корабельного складу виведена з їхньої основної бази у тимчасово окупованому Криму, це не означає, що органи управління не можуть залишатися там далі. Але цей кейс, що ви згадали (ураження 11 серпня – УНІАН), це центр управління – це вже не перша така втрата", - сказав Плетенчук.

Він додав, що зазначений вузол – важливий елемент військової інфраструктури, бо зв’язок – це управління військами. Фактично, підкреслив Плетенчук, це один з елементів ведення війни та втрати керованості, хоча й тимчасово, але суттєво відбивається на якості виконання завдань.

За словами військового, суто технічно Крим знаходиться у зоні досяжності ЗСУ, однак слід враховувати протидію з боку ворога. Тому, не зважаючи на те, що ВМС України технічно можуть "дотягнутися" до всієї території АРК, знищити відповідні цілі непросто - ворог дуже щільно наситив півострів своїм ППО.

"Тому деякі кейси (ураження – УНІАН) можуть бути успішними, деякі – не можуть бути успішними, тому, ще ця протидія все одне має значення. Але це не означає, що ми збираємося зупинятися… Кількість об’єктів для ураження в Криму достатньо велика. От цього разу був фактично Севастополь, але так саме ми змогли уникнути супутніх втрат, маю на увазі – цивільне населення", - пояснив капітан 3-го рангу.

Він підкреслив: йдеться за українську територію та за українців, тому Сили оборони намагаються не завдавати їм школи й це вдається.

Вибухи у Криму - подробиці

Як писав УНІАН, у ніч на 11 вересня Військово-морські сили ЗС України вразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту ВМФ Росії на території тимчасово окупованого Криму. Вузол розташований на території 184 науково-дослідної експериментальної бази "Севастополь" та забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту ВМФ Росії.

