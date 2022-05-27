Частина продуктів харчування, які завозяться так званим гуманітарним вантажем з території РФ, опиняється на полицях місцевих продуктових магазинів.

У Маріуполі гуманітарна допомога опиняється на полицях магазинів, загарбники продовжують тактику терору проти цивільного населення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"У Маріуполі через зруйновані об'єкти інфраструктури критичні проблеми з електроенергією та водопостачанням. Невдоволення з боку місцевого населення викликають корумповані дії окупаційної влади. Зокрема, частина продуктів харчування, які завозяться так званим гуманітарним вантажем з території РФ, опиняється на полицях місцевих продуктових магазинів", - підкреслив він.

Ситуація в Маріуполі:

Місто заблоковане російськими окупантами з 1 березня. В місті немає води, світла. Більше ніж 90% будівель зруйновано.

9 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що у Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії росіянин. За її словами, крематорій розмістили в промисловій зоні складів по Володарському шосе в районі торгового центру "Метро".

11 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей. Росіяни хочуть зробити його "показово знищеним містом".

19 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що фактично в місті росіяни влаштували масове знищення мирного населення. Влада оцінює мінімальну кількість жертв у 20 тисяч, але поява все більшої кількості нових братських могил свідчить, що ця оцінка не остаточна, підкреслив він.

27 травня Головне управління розвідки Міноборони України заявило про те, що РФ, ймовірно, з середини червня не фінансуватиме "гумдопомогу" в Маріуполі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Масове дезертирство: окупант розповів дружині, як солдати тікають попри погрози розстрілом (аудіо)

РФ орієнтовно з середини червня не фінансуватиме "гумдопомогу" в Маріуполі - розвідка

РФ забрала на війну проти України майже всіх чоловіків з "ДНР" (відео)