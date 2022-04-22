Також сотні тисяч маріупольців вивозять у Росію.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, як російські загарбники ставляться до українців на захоплених територіях.

Зокрема росіяни застосовують відпрацьовану систему фільтрації та ділять чоловіків на категорії. Деяких відразу кидають за ґрати, інших – змушують працювати на агресора.

"Чоловіків ділять на три категорії. Перша категорія – держслужбовці та муніципальні співробітники – вони відразу ж отримують покарання та вирушають за ґрати, де їх піддають тортурам. Це може тривати тижнями", – заявив міський голова.

Водночас, чоловіків, які не були на держслужбі, залучають до лав так званої "ДНР" чи російських військ. Решту змушують зачищати сліди російських злочинів – розбирати завали, ховати трупи тощо.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни поступово перетворюють місто на справжнє гетто для українців. Зокрема вони змушують місцевих носити білі пов’язки, щоб українські військові плутали їх з росіянами.

Напередодні президент Зеленський допустив деблокаду Маріуполя військовим шляхом, але для цього потрібна допомога з боку партнерів, включаючи поставки зброї.

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