Обласна влада закликає населення не реагувати на провокації та пропаганду окупантів

В окупованому Бердянську рашисти вимагають готувати концерти у місті до 9 травня.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Обласна влада закликає населення не реагувати на провокації та пропаганду окупантів

"На всіх територіях продовжується евакуація людей та доставка гуманітарної допомоги. Однак, попри постійні намагання влади, процес постійно ускладнюється і затягується. Це пов’язано, зокрема, із небезпекою на дорогах та безпосередньою близькістю до активних бойових дій, які значно посилились останніми днями", - йдеться у повідомленні.

Керівник ЗОВА звернув увагу на те, що з громад надходить інформація від мешканців про те, що викрадають їх родичів чи знайомих, однак цю інформацію не подають до місцевих органів влади і поліції, тому цьому питанню варто приділити посилену увагу.

"Окремо звернули увагу на розповсюдження окупантами пропаганди та втручання в роботу закладів культури. Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, присвячених 9 травня. Призначили незаконно свого директора. А це дуже впливає на людей, вони обурені. Тим більше, окупанти роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях", - розповів в.о. міського голови м. Бердянськ Олександр Свідло.

Важливим питанням залишається фіксація руйнувань та злочинів окупантів у Запорізькій області. Люди мають пам'ятати, що у випадку руйнування чи пошкодження будівель, або вчинення будь-якого злочину проти місцевих мешканців на території Запорізької області, це має бути зафіксовано правоохоронними органами.

"Якщо телефон забрали – звертайтеся в поліцію. Зруйнували домівку – треба подати заяву у правоохоронні органи і органи місцевої влади. Необхідно зафіксувати кожен випадок", - підкреслив голова ЗОВА.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти замальовують Z і переодягаються у форму ЗСУ.

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