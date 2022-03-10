Розбитий громадський транспорт, за візуальною оцінкою, не підлягає відновленню.

В результаті інтенсивних обстрілів Харкова окупантами РФ постраждало тролейбусне депо. В одному з місцевих Telegram-каналів показали тролейбуси після обстрілу.

На кадрах видно, що в них потрапляли снаряди, деякі частини тролейбусів розгромило осколками.

"Денацифікація трамвайного депо Харкова...",- сказано в описі до моторошних фотографій.

Нагадаємо, Харків перебуває під інтенсивними обстрілами. Так, станом на вечір 9 березня відомо, що Російський снаряд влучив у ТРЦ "Нікольський" у центрі міста. Через загрозу повторних обстрілів рятувальники не могли дістатися до місця події.

Чи були всередині ТРЦ люди в момент обстрілу і чи є там укриття поки не відомо. "Нікольський "має вихід до метро"Майдан Конституції". В умовах війни з 24 лютого підземка працює як укриття.

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