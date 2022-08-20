Сьогодні окупанти також двічі обстріляли територію Синельниківського району.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини внаслідок падіння уламків ракети російських окупантів постраждав чоловік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він зауважив, що на Дніпропетровщині сьогодні, 20 серпня, видався "непростий день" з численною кількістю повітряних тривог.

"Уламки від 4 ракет, які сьогодні збили сили ППО, виявили у Дніпровському, Нікопольському та Кам'янському районах", - зауважив голова ДОР.

У Нікопольському районі, повідомив він, унаслідок падіння уламків постраждав один чоловік - він дістав легкі опіки.

"Його стан стабільний, життю нічого не загрожує. Рятувальники загасили пожежу, яка сталася в приватному будинку. Також було пошкоджено ще декілька домоволодінь і газогін, наразі витік газу ліквідовано", - мовиться у дописі.

У Кам'янському районі уламки виявили неподалік населеного пункту, а у Дніпровському знайшли бойову частину ракети, яку мають знищити піротехніки.

"Також сьогодні ворог двічі обстріляв територію Синельниківського району, яка межує з Запорізькою та Донецькою областями. Постраждалих немає, пошкоджено сарай та автомобіль", - зауважив Лукашук.

Стосовно ситуації у Криворізькому районі він зазначив, що окупанти "зосереджують свої зусилля на Херсонщині для недопущення просування наших військ".

"Тому окупанти ведуть обстріли Зеленодольської і Апостолівської громад, а також населених пунктів Херсонської області, які межують з Дніпропетровщиною. Жертв у Криворізькому районі немає", - констатував голова облради та додав, що в інших районах області день минув спокійно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, над Дніпропетровською областю протиповітряна оборона України збила чотири російські ракети "Калібр".

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