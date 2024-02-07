Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував сьогоднішню атаку РФ на Україну, заявивши, що Росія змогла компенсувати втрати, яких зазнала на початку війни, тож треба готуватися до найгіршого сценарію.
"Росія проводить дуже масовану атаку, і вона готова до цієї атаки. Вона компенсувала втрати, яких зазнала на початку війни, а це було два роки тому, вона перевела своє виробництво на військовий лад, у неї є союзники, такі як Північна Корея, які постачають їй велику кількість боєприпасів", - приводить слова міністра оборони Rzeczpospolita.
Він додав також, що під час атак на Україну більшість ракет летить у бік Польщі і наголосив, що треба бути готовими "до будь-якого сценарію, в тому числі найгіршого, в будь-який час".
"З самого ранку по всій території України оголошено повітряну тривогу. Це повторюється, циклічно вже, на жаль, раз на тиждень, раз на 10 днів. Ці атаки носять масований характер. І більшість ракет летять на захід, у бік Польщі. Вони, звичайно, маневрують, маючи на меті українську територію. Але станом на сьогодні, на сьогоднішній ранок, всі системи безпеки в Польщі приведені в повну бойову готовність", - сказав польський міністр оборони.
Крім того, на запитання, чи можливий ракетний удар Росії по Польщі або наземний наступ у найближчі місяці, міністр зазначив, що "це готовність, яку ми повинні мати і про яку ми повинні постійно пам'ятати", - відповів він.
Косіняк-Камиш також повідомив, що Польща продовжить передавати Україні військову техніку.
Сьогоднішня атака РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія провела масовану повітряну атаку по території України.
Росія запустила по Україні 64 засобами повітряного нападу (Shahed-136/131, крилаті ракети Х-101/Х-555 / Х-55 і Х-22, а також крилаті ракети "Калібр", балістичні ракети "Іскандер-М" і зенітні керовані ракети С-300). Всього вдалося знищити 44 повітряних цілі - 29 ракет і 15 дронів-камікадзе.
У Києві відбулося влучання в багатоповерхівку, відомо про 4 загиблих та багато постраждалих .
Як повідомили у повітряних силах, російські ракети, маневруючи, не долетіли всього 50 км до кордону з Польщею. Через це Польща 7 лютого екстрено підняла свою та союзницьку авіацію, задіявши військовий протокол щодо захисту неба.