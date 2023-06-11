Всі Сили оборони мають доступ до цієї інформації, тож "зливають" військові.

Українські політики та анонімні Telegram-канали мають достатньо великий перелік джерел, звідки вони можуть отримати інформацію про переміщення ворожих ракет та дронів по території України. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді".

"Важко вам відповісти, звідки вони беруть. Ну очевидно, що хтось їм дає. А хто їм дає? Ті, хто мають доступ…", - зазначив він.

На питання журналістки про те, що первісно ця інформація надходить від Повітряних сил, Ігнат відповів, що є достатньо ланцюжків, через які дані можуть стати надбанням широких верств населення. Тому джерелом витоку можуть бути не лише Повітряні сили.

"Не лише Повітряні сили мають доступ, всі Сили оборони мають доступ, тому що повітряну обстановку відстежують у всіх Силах оборони. Інформація оперативно поставляється з наших систем до різних пунктів, опорних пунктів, які є в нас на фронті. Включно до бригад, рот і так далі доводиться інформація. Вони відстежують. Є система "Віраж-планшет", яка показує їм цю повітряну обстановку, плюс є інформація в очільників військових місцевих адміністрацій обласних, плюс є на пунктах управління Повітряних сил. Хто веде ті Telegram-канали, і як вони отримують інформацію, ми не знаємо", - зазначив він.

Також він пригадав, як на початку ці інформаційні повідомлення наносили більше шкоди, ніж попереджали людей про небезпеку.

"Коли вони публікували систему "Віраж-планшет", де є маркери на радарах, публікували рух БпЛА і ракет по території України, що ось вони увійшли в таку-то область, рухаються, спостерігаємо до 5 штук, будьте обережні, уважні. Потім раз і наступне повідомлення через 5 хвилин, що пропали в районі населеного пункту такого-то, не спостерігаємо. Прямо з фотографіями зі скріншоту. Потім – що з’явилися там-то. Тобто, вони показали ділянку, де в нас немає нічого, що ми їх бачимо, розумієте? Це по всій Україні відбувалося. І ворог складає по тих повідомленнях карту повітряної обстановки, де в нас є засоби, де вони в нас працюють, де ми бачимо і не бачимо ворожі повітряні цілі. Ви розумієте, наскільки це було небезпечно?" - зазначив він.

За словами Ігната, він звернувся публічно через засоби масової інформації до очільників місцевих адміністрацій і до тих, хто веде анонімні Telegram-канали, щоб вони так не робили, бо буде відповідальність. Після цього Telegram-канали дослухалися та стали більш лаконічно інформувати населення.

Крім цього Ігнат відповів на питання, чи варто довіряти тому чи іншому Telegram-каналу.

"Якщо вони бачать що цей канал достовірний, інформація справджується, то кожен робить для себе висновок", - сказав він.

Атаки на Київ

У травні 2023 року російські військові атакували Київ 17 разів, майже кожного другого дня, а іноді двічі за добу.

Як повідомили у Київській МВА, у травні виключно над столицею було знищено 7 аеробалістичних ракет "Кинджал", 13 балістичних ракет "Іскандер", 65 крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр", а також 169 іранських дронів-камікадзе Shahed.

Як підрахували аналітики, за травень агресор випустив по Україні понад 500 ракет і дронів, з яких 90% було збито.

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