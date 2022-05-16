Україна є лідером серед колишніх радянських республік у розсекречуванні документів радянських часів.

Україна, на пострадянському просторі, є лідером у розсекречуванні документів радянських часів, водночас, в Росії дослідників саджають за намагання відкрити таємниці радянського режиму.

Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, сучасний російський політичний режим має своє коріння та бере за зразок найгірші традиції тоталітарного радянського режиму, тому в Росії архівісти визначають, що можна досліднику дивитись, а що заборонено.

"Україна є лідером серед колишніх радянських республік у розсекречуванні документів радянських часів, всього, що стосується безпосередньо нашої історії.

Водночас, в Росії людей саджають в тюрму за намагання відкрити таємниці радянського режиму. В Росії засекречують всі архіви та навіть строки можливого розсекречення, щоб фахівці, історики та дослідники не дізналися історичну правду та не могли її повідомити широкому колу громадян. Тобто, все розписано, кожному визначена своя примітивна роль в державному механізмі", - зазначив Хромов.

Голова Укрдержархіву привів для прикладу документи по Криму, які українська державна архівна служба відкрила повністю.

"Всі документи про репресії, які були в Криму за часів великого терору, були відкриті для доступу. В той самий час, як Росія створила виставку архівних документів, серед яких виставила Фелікса Дзержинського у плавках на морі. Демонструючи, що він проста людина, яка засмагала та відпочивала. Тим самим, виправдовуючи одного з найбільш одіозних діячів радянського режиму. І така тенденція у всьому",- сказав Хромов.

Голова Укрдержархіву констатував, що російський державний архів просто обслуговує політичну еліту та пропаганду.

"Путін починає війну і розказує, що України не існувало, а її зробив Ленін. А через декілька днів, на телевізійні канали виходить голова Росдержархіву і демонструє документи, які начебто підтверджують логічність цієї псевдоісторичної тези", - зазначив Хромов.

Голова Укрдержархіву додав, що сьогоднішню війну в Україні можна розглядати, як війну двох абсолютно різних світоглядів.

"Без глобальної поразки Росії та без її розпаду, нічого не зміниться. При цьому немає значення, хто очолює цю державу. Досить не велика кількість людей в Росії сповідують загально людські та демократичні цінності. Вони будуть готові завжди шукати нового царя",- зазначив Хромов.

Довідка УНІАН. У момент здобуття Україною незалежності в 1991 році засекречені архіви колишнього СРСР становили 50% від загальної кількості. У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – Закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими.

Вас також можуть зацікавити новини: