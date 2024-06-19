Вбивство 'Мотороли': суд РФ засудив чотирьох українців

Підсудні спочатку визнали свою провину, а потім заявили про тортури в СІЗО.

Російський суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок чотирьом громадянам України у справі про вбивство ватажка бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого за позивним "Моторола", та замах на першого очільника угруповання "ДНР" Олександра Захарченка.

Як повідомляють російські ЗМІ, Олександру Погорєлову призначений довічний термін у колонії особливого режиму. Василь Чурилов отримав 13 років колонії суворого режиму. За версією російських слідчих, саме він нібито збирав дані про "Моторолу". Олександра Тимошенка засуджено до 12 років позбавлення волі. Артема Єну засудили до 17 років колонії суворого режиму.

Зазначається, що з липня 2014 року Погорєлов був членом агентурної мережі співробітників СБУ і разом зі своїм знайомим Тимошенком передавав українським спецслужбам дані про місця розташування військової техніки та вогневі позиції бойовиків "ДНР".

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У жовтні 2016 року нібито за завданням СБУ Погорєлов встановив бомбу на даху ліфта у будинку, де жив "Моторола". Пристрій спрацював, Павлов помер.

Слідчі стверджують, що Погорєлов і Тимошенко залучили Чурилова, який збирав дані про пересування "Мотороли". Єн нібито збирав інформацію про розташування кімнат ресторанно-готельного комплексу "Надія", в якому тимчасово жив бойовик.

У серпні 2017 року Погорєлов, як стверджують слідчі, розмістив вибухівку у чоловічому туалеті ресторану "Пушкін" у Донецьку, до якого зайшов Захарченко. Вибуху не сталося, оскільки вибухівку виявили.

Раніше видання "Коммерсант" повідомляло, що Погорєлов після арешту нібито дав докладні свідчення про обставини вбивства "Мотороли" та замах на Захарченка. Потім він заявив, що зазнав тортур. Погорєлов та Чурилов заявили про свою непричетність до описаних у матеріалах справи подій.

Хто такий "Моторола"

Нагадаємо, що Арсен Павлов - один з ватажків "ДНР". Він став відомим у 2014 році як символ "русской весны".

"Моторола" керував батальйоном "Спарта", що воював проти української армії під Слов’янськом, Іловайськом, у Донецькому аеропорту та в районі Дебальцева. 2015 року правозахисники Amnesty International повідомили, що Арсен Павлов підозрюється у воєнному злочині – вбивстві полоненого.

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