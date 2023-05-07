Деякі спеціалісти не планують повертатись до РФ.

У 2022 році з Росії виїхали 1,3 мільйона осіб. Через це у країні виник найбільший з 1998 року дефіцит робочої сили.

Про це повідомляє міноборони Британії у Twitter. Як зазначається, Центральний банк РФ опитав 14 тисяч роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

За останні три роки через пандемію та повномасштабну війну в Україні населення країни-агресора скоротилося на 2 млн більше, ніж очікувалося. Зокрема, з Росії виїхало до 1,3 млн осіб, серед яких багато молодих і добре освічених людей у передових галузях. У Мінкомзв'язку РФ заявили, що близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників залишили країну та не повернулися.

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"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію", - вважають у розвідці Британії.

Наслідки війни в Україні для РФ

Після оголошення у вересні про проведення "часткової мобілізації" в Росії, сотні тисяч росіян почали тікати з країни. Багато хто з них вирішив не повертатися. У Грузії росіяни, які втекли від мобілізації, зараз становлять майже 8% населення.

У Російській Федерації одразу придумали, як "здерти" гроші з тих, хто виїхав з країни. Для цієї категорії громадян вирішили підняти податки.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що запроваджені проти РФ обмеження в середньостроковій перспективі матимуть руйнівні наслідки для економіки країни-агресорки.

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