У Міноборони РФ заявили, що сьогодні вночі Росію атакували 33 безпілотники.

У російському Іжевську вночі сталася велика пожежа. Як пишуть росЗМІ, на об'єкті, де була пожежа, могли виробляти безпілотники.

Зокрема, як повідомляє тг-канал Astra, за інформацією регіонального МНС, горіла виробнича будівля. Площа пожежі склала 3500 кв.метрів. При цьому в регіональному МНС РФ повідомили, що діяльність підприємства, на якому сталася пожежа, пов'язана з виробництвом професійних миючих і дезінфікуючих засобів. Причини пожежі не вказуються.

У той же час, як вказує тг-канал, за адресою, де сталася пожежа, знаходиться хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" і ТЦ "Новий дім", який, згідно з публікаціями ЗМІ, ще в минулому році віддали під виробництво безпілотників.

Також в Міноборони РФ заявити, що сьогодні вночі Росію атакували 33 безпілотники.

Стверджується, що безпілотники знищені над територіями Білгородської (4 БПЛА), Воронезької (4 БПЛА), Курської (1 БПЛА), Брянської (18 БПЛА) і Калузької (6 БПЛА) областей.

Пожежі в РФ

У ніч на 9 лютого в Краснодарському краї РФ вирувала потужна пожежа на території нафтопереробного заводу "Ільський". Загорянню передувала серія вибухів.

15 лютого в Курській області Росії спалахнув потужний пожежа на нафтобазі, влада заявила про атаку безпілотника. За даними росЗМІ, загорілися три резервуари з бензином, один з яких частково обрушився.

Вас також можуть зацікавити новини: